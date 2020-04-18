Bankanın içinde yakalandı: 'Benim adım felaket' diye seslendi
Adana'da bir bankanın camını kaldırım taşıyla kırıp içeriye giren hırsızlık şüphelisi Mehmet A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Alkollü olduğu gözlenen şüpheli, polis aracına bindirilirken basın mensuplarına "Benim adım felaket" diye seslendi.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güney Caddesi meydana geldi. Cadde üzerindeki bir bankanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bankanın camının kaldırım taşıyla kırıldığını belirleyen polisler, içeride de bir kişinin olduğunu telsizden anons geçerek destek ekip istedi. Polisleri gören şüpheli ise bankanın sistem odasına girerek saklanmaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği, Terörle Mücadele (TEM) ve Özel Harekat ekipleri, bankaya girerek şüpheliyi gizlendiği yerde yakalayarak gözaltına aldı.
Alkollü olduğu gözlenen ve isminin Mehmet A. olduğu saptanan şüpheli, polis aracına bindirilirken "Benim adım felaket" dedi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan bankada yapılan incelemede çalınan herhangi bir şeyin olmadığını belirleyen polis, şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için de işlem yaptı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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