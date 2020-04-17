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Van'da terör propagandası yapan 2 kişi hakkında soruşturma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020
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TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

, yapanlara yönelik soruşturma başlattı. Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Van'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin terör örgünün propagandasını yaptığını tespit etti.

Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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