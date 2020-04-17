Hatay'da gelen ihbar üzerine 5 bin 400 kaçak dezenfektan ele geçirildi
Hatay’da , polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 5 bin 400 kaçak dezenfektan jel ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu S.K., tutuklandı. Adliyeye sevk edilen S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak dezenfektan olduğu bilgisini aldı.
5 BİNDEN FAZLA DEZENFEKTAN ELE GEÇİRİLDİ
İş yerine düzenlenen operasyonda, üzerlerinde Arapça yazılı 400 milimetrelik plastik kaplar içerisinde 450 kolideki kaçak ve usulsüz üretildiği değerlendirilen 5 bin 400 dezenfektan jel ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili iş yeri sahibi Suriye uyruklu S.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- #evdeneve23nisan'ı kutlayacaklar
- Ünlü profesör koronaya yenik düştü!
- İnanılmaz görüntü! Boş arazide böyle yakalandılar
- Ücretsiz maske dağıtımı o ilimizde de başladı!
- Komşu kavgası! Ortalık savaş alanı...
- Türkiye'de iş yerleri ne zaman açılacak?
- Muhtar, mahallenin başını yaktı!
- Rusya'da vaka sayısında rekor artış!
- "Sahte peygamber" ölmeden önce dava açmış!
- Yasağı çiğneyen şoförün yaptığına bakın!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?
- Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!
- Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri
- Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları
- Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
- Cuma mesajları 2020: En şık resimli cuma mesajları burada! İşte hadisli, dualı, duygusal cuma mesajları...
- BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
- Son dakika: Aydın'da korkutan deprem! Denizli'de de hissedildi! 17 Nisan son depremler
- BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...
- Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
- 1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?