Hatay'da gelen ihbar üzerine 5 bin 400 kaçak dezenfektan ele geçirildi

Hatay’da , polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 5 bin 400 kaçak dezenfektan jel ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu S.K., tutuklandı. Adliyeye sevk edilen S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak dezenfektan olduğu bilgisini aldı.

5 BİNDEN FAZLA DEZENFEKTAN ELE GEÇİRİLDİ

İş yerine düzenlenen operasyonda, üzerlerinde Arapça yazılı 400 milimetrelik plastik kaplar içerisinde 450 kolideki kaçak ve usulsüz üretildiği değerlendirilen 5 bin 400 dezenfektan jel ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili iş yeri sahibi Suriye uyruklu S.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.