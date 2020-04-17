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Son dakika: Kütahya'da operasyon! Aile boyu ‘uyuşturucu’ gözaltısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020
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AİLE BOYU ‘UYUŞTURUCU’ GÖZALTISI

Son dakika haberine göre ’da, satışı yapan anne E.D. ile kızı ve oğlu gözaltına alındı. 5 kişi hakkında da ‘kullanmak için bulundurma’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin kızı F.D. ve oğlu N.D. ile evlerinden bonzai satışı yaptığını tespit etti. Takibe alınan aileye, narkotik ekipleri operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen anne, kızı ve oğlu Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

E.D.'nin evine gelerek satın aldığı tespit edilen 5 kişi hakkında da 'kullanmak için bulundurma' suçundan soruşturma başlatıldı.

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