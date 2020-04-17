Son dakika: Kütahya'da operasyon! Aile boyu ‘uyuşturucu’ gözaltısı
Son dakika haberine göre Kütahya’da, uyuşturucu satışı yapan anne E.D. ile kızı ve oğlu gözaltına alındı. 5 kişi hakkında da ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’ suçundan soruşturma başlatıldı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin kızı F.D. ve oğlu N.D. ile evlerinden bonzai satışı yaptığını tespit etti. Takibe alınan aileye, narkotik ekipleri operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen anne, kızı ve oğlu Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
E.D.'nin evine gelerek uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 5 kişi hakkında da 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma' suçundan soruşturma başlatıldı.
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