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Son dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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ANKARA'DA YAŞLI BAKIM MERKEZİNDE YANGIN!

Son dakika haberi... 'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde çıktı. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

, Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi 1961 sokak üzerinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde çıktı. 3 katlı binada nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarıya çıkardı.

Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın! ANKARA'DA YAŞLI BAKIM MERKEZİNDE YANGIN!

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yaşlılar, binanın yakınında yere yatırıldı. Haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaşlılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını söndürme için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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