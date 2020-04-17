Son dakika: Celp ve terhislere bir ay erteleme yürürlüğe girdi

Son dakika haberleri... Celp ve terhislere bir ay erteleme. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatılacak.

Terhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatılacak.