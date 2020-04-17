17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi

İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020
ABONE OL
İNGİLTERE'DEN GELEN 262 KİŞİ, ÇANKIRI'DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Çankırı'da, 'den 'ye gelen 262 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında yurduna yerleştirildi. 'dan uçakla Türkiye'ye gelen 262 kişiye, koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak 'nda sağlık kontrolleri yapıldı.

'dan uçakla 'ye gelen 262 kişiye, koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak 'nda sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra polis eşliğinde otobüslerle Çankırı'ya götürülen 262 kişi, Çankırı Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirildi. Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevli olan ve sağlık ekiplerinin koruyucu kıyafet giydiği görüldü. Yurt dışından gelen vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA