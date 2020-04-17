Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre... Türk üroloji camiasının önemli isimlerinden 85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs nediyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak da görev yapmıştı.

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