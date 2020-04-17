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Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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ÜNLÜ PROFESÖR KORONAYA YENİK DÜŞTÜ!

Son dakika haberine göre... üroloji camiasının önemli isimlerinden 85 yaşındaki Prof. Dr. , coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs nediyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki Prof. Dr. İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Başkanı ve Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak da görev yapmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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