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İstanbul’da inanılmaz görüntü! Koronavirüs yasağına rağmen boş arazide saç tıraşı yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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İNANILMAZ GÖRÜNTÜ! BOŞ ARAZİDE BÖYLE YAKALANDILAR

'de bir kişi yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı. Tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıyor.

Dünyayı ve 'yi tehdit eden koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı.

İstanbul’da inanılmaz görüntü! Koronavirüs yasağına rağmen boş arazide saç tıraşı yaptı İSTANBUL’DA İNANILMAZ GÖRÜNTÜ! KORONAVİRÜS YASAĞINA RAĞMEN BOŞ ARAZİDE SAÇ TIRAŞI YAPTI

TIRAŞ YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR

İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.

BOŞ ARAZİDE TIRAŞ

50. Yıl Mahallesi'nde çekilen görüntülerde berber olduğu belirtilen bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti. Tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıyor.

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