İskender Evrenosoğlu, kendini kayda alıp deşifre eden iki kişiye dava açmış!
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve 'sahte peygamber' olarak tanınan 86 yaşında İskender Erol Evrenosoğlu’nun, ölmeden önce telefon görüşmelerini sosyal medyaya sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı. Ses kayıtlarını yayan iki şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyor.
Kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak adlandırılan ve geçtiğimiz yıl kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İskender Erol Evrenosoğlu'nun ölmeden önce telefon görüşmelerini sosyal medyadan sızdıran kişiler için harekete geçtiği ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz yıl Şubat ayında meydana geldi. İskender Erol Evrenosoğlu'nu tanıyan 2 kişi dini sorular sormak için Evrenosoğlu'na telefon etti.
DEŞİFRE ETTİLER
Telefonda yaklaşık 40 dakika sohbet eden Doğan K. ve Bayram Ç. İskender Evrenosoğlu ile yaptıkları konuşmaları kayıt altına aldı. Görüşmenin ardından kendi sesinin sosyal medyada deşifre edildiğini fark eden sahte Evrenosoğlu, Doğan K., ve Bayram Ç., hakkında kayda alınan konuşmaları yaymak suçlamasıyla Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
"ARKADAŞ ORTAMINDA DİNLEDİK"
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Doğan K., ve Bayram Ç., hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerden Doktor Doğan K., 1989 yılından beridir İskender Evrenosoğlu'nun kurmuş olduğu Uluslararası Mihr Vakfına üye olduğunu ses kaydını kendisinin yaymadığını arkadaş ortamında başkası tarafından kayıt altına alınıp yayılmış olabileceğini belirtti. Diğer şüpheli Bayram Ç. ise telefonunda görüşmelerin otomatik olarak kaydedildiğini, kaydı arkadaş ortamında dinlediklerini kendilerinin yaymadıklarını söyledi.
DAVAYA OĞLU DEVAM ETTİ
Sabah'ın haberine göre; savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheliler Doğan K. ve Bayram Ç. hakkında 'Kayda Alınan Konuşmaları Yayınlama' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapis istemiyle Denizli Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şüphelilerin davasında İskender Evrenosoğlu'nun ölmesiyle davaya oğlu Oktay Evrenosoğlu müşteki olarak katıldı. Geçtiğimiz günlerde mahkemeye ifade veren Evrenosoğlu şikayetlerinin devam ettiğini yaşanan olaydan dolayı manevi olarak zararı olduğu beyan etti. Dava devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Akılalmaz görüntüler! Hırsızlar soygun öncesi...
- İnanılmaz görüntü! Boş arazide böyle yakalandılar
- #evdeneve23nisan'ı kutlayacaklar
- İhbar geldi, hepsi yakalandı
- Rusya'da vaka sayısında rekor artış!
- Ünlü profesör koronaya yenik düştü!
- Muş'ta 1 köy karantinaya alındı
- Komşu kavgası! Ortalık savaş alanı...
- Muhtar, mahallenin başını yaktı!
- Ücretsiz maske dağıtımı o ilimizde de başladı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?
- Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?
- Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!
- Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri
- Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları
- Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
- Cuma mesajları 2020: En şık resimli cuma mesajları burada! İşte hadisli, dualı, duygusal cuma mesajları...
- BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
- Son dakika: Aydın'da korkutan deprem! Denizli'de de hissedildi! 17 Nisan son depremler
- BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...
- Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?