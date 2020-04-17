Coronavirüs ile mücadelede plazma bağışlayıp hayat kurtarıyorlar
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınını yenerek iyileşenlerin plazma bağışı yapması, yaşam mücadelesi verenlere umut oluyor. Bağışı yapan Prof. Dr. İsmail Kayar, “Bu insanlık vazifesi” derken, Melek Yıldırım iki kez plazma bağışı yaptı
Koronavise yakalanıp hastalığı yenen, aralarında doktorlar ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi, bu yöndeki çağrılara uyarak, diğer hastaların da iyileşmesine yardımcı olmak için, tedavide kullanılan immün plazma bağışçısı oldu.
İstanbul Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan ve bir süre önce rahatsızlanınca, daha önce görev yaptığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvuran Prof. Dr. İsmail Kayar (55) koronavirüse yakalanmıştı. Tedavi altına alınan Kayar, 15 gün önce sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Kayar daha sonra, aynı hastalığa yakalanan hastalaran tedavisinde kullanılması için aynı hastanede plazma bağışında bulundu. Koronavirüsün üstesinden geldiğini belirten Kayar "Bu hem kan bağışı için bir fırsat hem de bu hastalığı yenerek şifa bulan insanlar için bir insanlık vazifesidir. Küçük bir katkıda bulunmak bakımından çağrıya uydum ve bağışta bulundum. İyileşip şifa bulan tüm hastalarımızı bağış yapmaya davet ediyorum" dedi.
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan asistan doktor Hasan Balıkçı da koronavirese yakalanan sağlık çalışanlarından. Tedvisini tamamlanıp bir süre dinlendikten sonra tekrar görevinin başına dönen Balıkçı Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ile iletişime geçen Balıkçı, plazma bağışında bulundu. Balıkçı, "Psikolojik savaş, semptomlara nazaran daha büyüktü. Tedavi olduktan sonra plazma vermek için insan biraz hevesleniyor. İnsan katkıda bulunmak istiyor. Tedavi sonrasında iki negatifi gördükten sonra herkes plazmasını versin. Kendisi tedavi olduğu gibi başkalarının tedavisine katkıda bulunsun" diye konuştu.
Diyarbakır'da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde paramedik olarak görev yapan Melek Yıldırım 16 Mart'taki doğum gününde Kovid-19 olduğunu öğrendi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 13 günlük tedavinin ardından iyileşerek taburcu oldu. 8 Nisan'da soluğu hastanede alarak kentin ilk plazma bağışçısı oldu. Bir hafta geçtikten sonra ikinci kez bağışta bulunan Yıldırım, "Ben iyi bir şekilde atlattım ama bu süreci atlatamayan, zorluk çeken birçok hastamız var. Tedavisi sona ermiş herkesin bağışçısı olmasını istiyorum. Bu süreçte hepimiz birbirimize destek olalım" dedi.
Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilen Faruk Yılmaz (36) 14 gün karantina süresinin dolmasının ardından immün plazma tedavisi için donör olacağını söyledi.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde taburcu olan iki kişi de plazmalarını bağışladı. Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş, "Hastalığı geçirenler, diğer hastalara umut olması, hayatlarını kurtarması için bağışçı olsun" dedi.
78 YAŞINDAKİ HASTA PLAZMA BAĞIŞIYLA İYİLEŞTİ
Antalya'da yaşayan turizmci Çağlar Çolak (27), 2 gün hastanede, 14 gün de evinde süren tedaviyle Kovid-19'u yendi. Ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde plazma bağışında bulundu. Çolak'ın bağışladığı plazma ile 78 yaşındaki bir hasta iyileşti. Çolak, "2020'de aldığım en iyi haber. Hastalığı yenen herkesin plazmasını başka bir hasta için bağışlamasının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk" dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise "Türkiye'de plazma tedavisinden sonra test sonucu pozitiften negatife dönen başka örnek yok"diye konuştu.
ADIM ADIM BAĞIŞ
İyileşen hasta 14 gün evinde karantina süreci geçiriyor. Sağlık Bakanlığı hastanın ileşim bilgilerini Kızılay'a bildiriyor. Kızılay 14 günün sonunda iyileşen kişiyi telefonla arayarak plazma bağışında bulunabileceğini belirtiyor. Hasta kabul ederse Kızılay hastanın en yakınında bulunan Kızılay Kan Merkezi ile irtibata geçi randevu ayarlıyor. Ardından iyileşen kişiye randevu bilgilerini aktarıyor. Eğer kendi imkanları ile gidemeyecekse, kendisine araç tahsis edilerek evinden alınıyor. Kızılay'ı iyileşenler de plazma bağışında bulunmak için arayabiliyor. Bu kişiler için de aynı süreç işletilerek 14 günün bitiminden sonra randevu veriliyor.
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Ayıyı öldürüp poz verdiler sonrası korkunç!
- Başkan Erdoğan talimat verdi! Büyük çaplı bir operasyon başlatıldı...
- 50 yıl biriktirdi, şimdi dağıtıyor!
- İngiltere'den gelen 262 kişi, Çankırı'da yurda yerleştirildi
- Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
- Çin'de ölü sayısı arttı! Vuhan'da bir günde 1290 kişi...
- Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artıyor...
- Corona virüs 1 kişiden 20 kişiye bulaşıyor...
- Fatmanur Altun'dan skandal iddialara cevap!
- Türkiye üretiyor! Sanayide çarklar dönmeye başladı...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...
- Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
- 1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
- Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER
- Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
- Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?