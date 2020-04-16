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Yunanistan'da öldürülen TIR şoförü Manisa'da toprağa verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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YUNANİSTAN'DA KATLEDİLEN ŞOFÖRE VEDA!

TIR şoförü olarak çalışan ve bir teslimat için gittiği 'ın başkenti Atina'da 8 Nisan'da, 3 kişi tarafından bıçakla gasp edilip, öldürülen 51 yaşındaki , memleketi 'nın Kula ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Uzun yıllar uluslararası nakliyat firmasında TIR şoförü olarak çalışan evli, 3 çocuk babası , geçen 8 Nisan Perşembe günü teslimat için gittiği 'ın başkenti Atina'da 3 kişi tarafından gasp edilip bıçaklanarak öldürüldü.

CENAZE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Buradaki işlemlerinin ardından Kılınç'ın cenazesi memleketi 'nın Kula ilçesinin kırsal Esenyazı Mahallesi'ne getirildi.

KORONA KURALLARINA UYULDU

Kılınç için, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde sosyal mesafe kuralına uyularak Esenyazı Mahalle Mezarlığı yanındaki boş alanda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Törene, Kılınç'ın yakınları, sevenleri ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Kılınç'ın bir süre omuzlarda taşınan tabutu hemen yan taraftaki mezarına götürülüp, toprağa verildi.

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