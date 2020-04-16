Koronayı yenen yaşlı kadının mutluluğu yüzleri gülümsetti
Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Ankara'da tedavi gören bir kadın, son testlerinin negatif çıkması sonrasında taburcu edilirken "Korona virüsü yendim de geldim" ifadelerini kullanması ve alkışlar eşliğinde dans etmesi yüzleri gülümsetti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele dünya genelinde sürüyor. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir kadın, son korona virüs testlerinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.
"KORONA VİRÜSÜ YENDİM DE GELDİM"
Sağlık çalışanları taburcu olan hastayı hastaneden alkışlarla uğurlarken yaşlı kadının, "Korona virüsü yendim de geldim" ifadelerini kullanması ve alkışlar eşliğinde dans etmesi yüzleri gülümsetti.
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