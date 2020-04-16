Karasu Limanı'ndaki Ro-Ro seferlerinde yolcu ve araç taşınmayacak
Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda Karasu Limanı'ndaki Ro-Ro taşımacılığının yalnızca dorse-konteyner şeklinde yapılması, yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmemesi kararlaştırıldı.
Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda Karasu Limanı'ndaki Ro-Ro taşımacılığının yalnızca dorse-konteyner şeklinde yapılması, yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmemesi kararlaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşların sosyal izolasyona önem vermeleri ve alınan kararlara büyük hassasiyet göstermelerinin salgının yayılımını önlemede büyük önem arz ettiği belirtildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapılarından geçişlerin durdurulduğu, pek çok ülke vatandaşının Türkiye'ye girişinin yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, genelgelerde dış ticaretin devamı adına ülkeye giriş ve çıkış yapması zorunlu tır şoförleri başta olmak üzere ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esasların Sağlık ile Ticaret Bakanlıklarının görüşlerine göre belirlendiği kaydedildi.
Bu kapsamda, uluslararası ticaret amacıyla Türkiye'den transit geçecek araç ve şoförlerle Türkiye'ye giriş-çıkış yapacak araç ve şoförlere izin verilmesine ilişkin şartların İçişleri Bakanlığınca bildirildiği aktarılan açıklamada, kentin transit geçiş yolları üzerinde bulunması ve Karasu Limanı'ndan Ro-Ro seferlerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının yazısı kapsamında bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
Bu kapsamda, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
"Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır.
Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergahlar ve mola yerleri belirlenecek olup mola yerlerinde valilik ve ilgili kaymakamlıklarca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
Türkiye içinden transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname alınacak, bu taahhütnameyle şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.
İlimiz sınırlarından geçen araçlar gerektiğinde bu taahhütnameyi kolluk kuvvetlerine göstermek zorundadır. Ro-Ro taşımacılığı kapsamında yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmeyecektir.
Liman Mülki İdare Amiri'nin uygun göreceği zaruri durumlar sebebiyle şoför alınacak olması halinde ilgili genelgede belirtilen tüm kuralların yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı Liman Mülki İdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilecektir.
Gemilere binmesi 4. maddeye göre uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilecektir.
Ülkemize Ro-Ro seferi ile gelen tırlar, şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır."
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