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Trabzon’da koronavirüs tehdidini hiçe sayıp yol ortasında kolbastı oynadılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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İNANILIR GİBİ DEĞİL! SOKAKTA KOLBASTI OYNADILAR

’da yaklaşık 20 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, yol ortasında önce meşale yaktı, sonra kolbastı oynadı. Gençlerin eğlencesini balkonlardan ve camlardan izleyen mahalle sakinleri ise “Bravo” diyerek eğlenen geçleri alkışladı. Dakikalarca dans eden grup, daha sonra eğlenceye son verdi.

genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken, 'un Ortahisar ilçesine bağlı Kaymaklı Mahallesi'nde bir araya gelen 20 kişi, önlemleri hiçe saydı.

Son dakika: Trabzon’da koronavirüs tehdidini hiçe sayıp yol ortasında kolbastı oynadılar | Video SON DAKİKA: TRABZON’DA KORONAVİRÜS TEHDİDİNİ HİÇE SAYIP YOL ORTASINDA KOLBASTI OYNADILAR | VİDEO

KOLBASTI OYNADILAR

Meşale yakan 20 kişi, daha sonra yüksek sesle müzik açtı ve kolbastı oynadı. Kalabalığın içinde sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı çocukların da olması dikkat çekti.

1 SAAT EĞLENDİLER

Otomobilin bagajına müzik sistemi yerleştiren gençlerin eğlencesi yaklaşık bir saat sürdü. Trabzonspor Marşı'nı söyleyip, meşale yakan gençler, ilerleyen saatlerde ise kolbastı oynadı.

ÇEVRE SAKİNLERİ DESTEK VERDİ

Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan kalabalığa, çevre sakinleri de destek verdi. Gençlerin eğlencesini balkonlardan ve camlardan izleyen mahalle sakinleri ise "Bravo" diyerek, eğlenen geçleri alkışladı. Dakikalarca dans eden grup, daha sonra eğlenceye son verdi.

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