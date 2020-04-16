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Bartın’da köpek, tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde 5 gündür bekliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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’da hastane önünde bekleyen bir köpek gösterdiği vefa ile adeta insanların yüreklerine dokundu. Tedavi için hastaneye getirilen Önder S.’nin bulunduğu ambulansı takip eden köpeği, 5 gündür bina önünde de bekliyor. Hastane personeli ve büfe işletmecisi, sahibini bekleyen köpeği besliyor.

Kentte pazar günü rahatsızlanan Önder S., 112 Acil Servis ekibi tarafından ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.

Bartın’da köpek, tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde 5 gündür bekliyor BARTIN’DA KÖPEK, TEDAVİYE ALINAN SAHİBİNİ HASTANE BAHÇESİNDE 5 GÜNDÜR BEKLİYOR

AMBULANSI TAKİP ETTİ

Bu sırada Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek, hastanenin önüne geldi.

5 GÜNDÜR BEKLİYOR

Önder S., servisinde tedaviye alınırken, köpeği de 5 gündür hastanenin önünde bekliyor.

KÖPEĞİ BESLİYORLAR

Hastane personeli ve büfe işletmecisi (45) ise kapı önünde duran köpeği besliyor.

"ONUN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ"

Çetin, "Köpeğin, pazar günü buraya yoğun bakıma yatan bir hastanın olduğunu öğrendik. Hastane bahçesinden hiç ayrılmıyor. Biz de hastane personeli ile birlikte onun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Bu bize güzel bir örnek, tüm insanlığa ders olması gereken bir davranıştır" dedi.

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