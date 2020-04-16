Son dakika: Metrobüste skandal görüntü! İnsan hayatını hiçe saydılar
Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de birçok önlem kararı alınırken, uzman isimler sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çekti. Metrobüslerde bu kuralın hiçe sayıldığı görüntülere ise sosyal medyada tepki çekti. İşte o insan hayatını hiçe sayan skandal görüntüler.
İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki halen insan yoğunluğu devam ediyor. İBB'nin sefer sayılarını azaltması ve otobüs ile metrobüsleri garajlarda tutması sonucu metro, metrobüs ve otobüslerde yoğunluk yaşanıyor.
Bugün sabah saat 06.30'da Avcılar Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı'nda yine yoğunluk yaşandı. İşe gitmek zorunda kalan İstanbullu, sosyal mesafenin uyulmadığı yolculukta zor anlar yaşadı.
KORONAVİRÜS BULAŞMA KORKUSU YAŞADILAR!
Sabahın köründe işlerine giden İstanbullu, metrobüste koronavirüs buluşma korkusu yaşayarak işlerine ulaştı. Metrobüste yolcu sayısından kaynaklı sosyal mesafe de korunamadı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyaya atıldı.
@GkhnKhrman isimli sosyal medya kullanıcı metrobüs yolculuğunu paylaştıktan sonra şöyle dedi: "Bu sabah... Avcılar Söğütlüçeşme Metrobüsü Saat - 6.30 AKP'liler sabah sabah toplanmış, İBB'yi kötülemek için, Korona virüse kafa tutmuşlar, sırf Fotoğraf/Video çekip servis etmek için Toplu Metrobüse binmişler.... İzlerken kanım dondu... Organize kötülük iş başında!"
BU NASIL ORGANİZE KÖTÜLÜK?
İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, daha önce organize kötülük açıklaması yapmıştı. İstanbullu vatandaşlara troll bile denmişti. @GkhnKhrman sosyal medya hesabından, "Normalde bu metrobüs bu kadar kalabalık değil, her koltukta bir kişi oturur, sosyal mesafeye uygun olur, kurallara uyulur, ama AKP'li troller sabah sabah toplanmış, İBB'yi kötülemek için, koronavirüsü hiçe sayarak, fotoğraf/video çekip servis etmek için toplu metrobüse binmişler!" diye İBB'ye gönderme yaptı.
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