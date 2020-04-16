Son dakika: Avcılar'da metrobüs kazası! Seferler durdu...
Son dakika haberi... Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı, kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Son dakika haberi... Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı, kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
detaylar gelecek...
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