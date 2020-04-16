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Son dakika: Avcılar'da metrobüs kazası! Seferler durdu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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SON DAKİKA: AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI! SEFERLER DURDU...

Son dakika haberi... 'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı, kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi... 'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı, kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Avcılar'da metrobüs kazası! Seferler durdu... SON DAKİKA: AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI! SEFERLER DURDU...

detaylar gelecek...

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