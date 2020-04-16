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Kayseri’de bina görevlisinde koronavirüs tespit edildi, 3 apartman karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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KARAR VERİLDİ! 3 APARTMANA KARANTİNA

’de, ismi henüz öğrenilemeyen bina görevlisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu çalıştığı 3 apartman karantinaya alındı. Binada yaşayanların koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi Vezirler Caddesi'nde 6 bloğu bulunan Pınar sitesinin A, B ve C nolu apartmanlarının görevlisi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

KARANTİNAYA ALINDI

Burada tedaviye alınan bina görevlisinin koronavirüs testli pozitif çıktı. Bunun üzerine Pınar Sitesinin 11'er katlı A, B ve C nolu apartmanları karantina altına alındı.

14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

66 ailenin yaşadığı siteye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis ekipleri binaların kapılarına şerit çekerek, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binada yaşayanların koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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