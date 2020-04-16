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Kimileri piknik yaptı, kimisi dışarıda oturdu! Maskesiz ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan vatandaşlar pes dedirtti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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KİMİLERİ PİKNİK YAPTI, KİMİSİ DIŞARIDA OTURDU!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına rağmen İstanbul ’ta genç yaşlı demeden vatandaşların park ve bahçeleri doldurduğu görüldü. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymamaları pes dedirtti. Parkta oturan bir vatandaşın ise pişkince “virüsten ölmeyi bekliyorum” demesi şoke etti.

Tüm ülkeyi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarıları yapılırken, 'ta bu uyarılar hiçe sayıldı.

Kimileri piknik yaptı, kimisi dışarıda oturdu! Maskesiz ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan vatandaşlar pes dedirtti KİMİLERİ PİKNİK YAPTI, KİMİSİ DIŞARIDA OTURDU! MASKESİZ VE SOSYAL MESAFE KURALLARINI HİÇE SAYAN VATANDAŞLAR PES DEDİRTTİ

Park ve bahçelere akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardılar. Hatta durumu abartan bazı kişiler E-5 bağlantı yol kenarlarında bulunan yeşil alanları bile değerlendirerek piknik yaptılar. Esenyurt Polis Ekipleri gün içerisinde sık sık devriye atıp vatandaşları uyarmalarına rağmen vatandaşların ısrarla sokaklara çıktığı görüldü. 20 yaş altının evde kalması gerekirken ise yeşil alanlarda ve maske takmadan gezdiler. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar virüse meydan okudular.

"VİRÜSTEN ÖLELİM NE YAPALIM"

Bir vatandaş ise sosyal mesafe kurallarına uymadan arkadaşlarıyla oturup çay içerken evde çok sıkıldığından bahsederek, "Evde oturmaktan çok sıkıldım. Bizde günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye. Virüsten ölelim ne yapalım. Evde otursak da dışarı çıksak da bu virüse yakalanıyor. Bizde onun için dışarıya çıkıyoruz" diye konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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