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Almanya'da koronavirüsten son 24 saatte 315 can kaybı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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ALMANYA'DA SALGINDA BİR İLK!

'da nedeniyle son 24 saatte rekor bir sayıyla 315 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs vaka sayısı 130 bin 450'ye yükseldi. 4 bin 500 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

ilk kez salgın nedeniyle bir günde 300'ü aşkın can kaybını teyit etti. Almanya'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte rekor bir sayıyla 315 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 130 BİNİ AŞTI

2 bin 866 yeni vaka kaydedilen ülkede COVID-19 vaka sayısı 130 bin 450'ye yükseldi. 4 bin 500 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Almanya tedbirleri kademeli olarak kaldıracak SON DAKİKA: ALMANYA TEDBİRLERİ KADEMELİ OLARAK KALDIRACAK
Son dakika: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Bu salgın insanlığımızın sınavıdır SON DAKİKA: ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER: BU SALGIN İNSANLIĞIMIZIN SINAVIDIR
Sağlıkta Türkiye farkı! Almanya yaşlı hastalarını gözden çıkardı SAĞLIKTA TÜRKİYE FARKI! ALMANYA YAŞLI HASTALARINI GÖZDEN ÇIKARDI

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