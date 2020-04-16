İstanbul’da nöbetten çıkan doktora cinsel taciz! Mahkeme üst sınırdan ceza verdi
İstanbul’da geçtiğimi aylarda, Çapa Tıp Fakültesi’nde nöbetten dönen doktor eve gireceği sırada bir sapık tarafından cinsel saldırıya uğradı. Mahalleli sapığı etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Mahkeme, sapığa, üst sınırdan indirim uygulamadan 8 yıl hapis cezası verdi.
Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Fatih'te meydana geldi. Çapa Tıp Fakültesi'nde doktor olarak görev yapan Fatma Ç., nöbetini bitirdikten sonra dinlenmek üzere evine gidiyordu.
TAKİP EDİLDİĞİNİ ANLADI
Sabaha karşı hastaneye 200 metre uzaklıkta bulunan evine gideceği sırada takip edildiğini anlayan genç doktor adımlarını yavaşlatarak arkasında bulunan kişinin önüne geçmesini bekledi ancak arkasındaki kişide Fatma Ç. ile yavaşladı.
NİŞANLISINI ARADI
İyice paniğe kapılan genç doktor takip eden kişinin korkarak gideceğini düşünerek nişanlısını arayıp konuşmaya başladı.
TACİZ ETMEYE BAŞLADI
Sabah'ın haberine göre; arkasındaki kişinin hızlandığını fark eden Fatma Ç., hızlı adımlarla apartmandan içeri girdi. Bu sırada takipte bulunan sapıkta apartman kapısından içeriye girerek genç doktoru taciz etmeye başladı. Doktor Fatma Ç., yardım çığlıkları atmaya başlayınca paniğe kapılan Olcay K., olay yerinden kaçmaya başladı. Genç doktorun çığlıklarını duyan mahalle sakinleri kaçmaya çalışan sapığı yakalayarak etkisiz hale getirdi.
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