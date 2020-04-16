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İstanbul'un girişinde jandarmadan akılalmaz önlem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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İSTANBUL'UN GİRİŞİNDE JANDARMADAN AKILALMAZ ÖNLEM

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki 'dan 'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı. Tekirdağ'ın giriş ve çıkışlarında ise yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile 'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilmesinin ardından 'ın 'a sınırı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ne giden tüm ara yollar, jandarma ekiplerince iş makinesiyle toprak yığını dökülerek kapatıldı.

İstanbul'un girişinde jandarmadan akılalmaz önlem İSTANBUL'UN GİRİŞİNDE JANDARMADAN AKILALMAZ ÖNLEM

Bu ara yollarda jandarma ekipleri, devriye görevi yürütüyor. Jandarma ve polis ekipleri, İstanbul çıkışı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi ile ilçesi Sultanköy Mahallesi arasındaki kontrol noktasında da uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler, seyahat izin belgesi olmayanların geçişine izin vermezken, sürücüler ve araçtakileri, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

"TEPELERİ DOLAŞIYORLAR"

Emekli Hasan Camcı, alınan tedbirlere halkın uyması gerektiğini belirterek, "Burada araçlarla kaçak geçmek için tepeleri dolaşıyorlar. Jandarma oraları kapattırdı. İster istemez tarlalardan geçmek istiyorlardı" dedi.

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