Bartın’da köpek, tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde 5 gündür bekliyor

Bartın’da hastane önünde bekleyen bir köpek gösterdiği vefa ile adeta insanların yüreklerine dokundu. Tedavi için hastaneye getirilen Önder S.’nin bulunduğu ambulansı takip eden köpeği, 5 gündür bina önünde de bekliyor. Hastane personeli ve büfe işletmecisi, sahibini bekleyen köpeği besliyor.