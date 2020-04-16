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16.04.2020

Bartın’da köpek, tedaviye alınan sahibini hastane bahçesinde 5 gündür bekliyor

Bartın’da hastane önünde bekleyen bir köpek gösterdiği vefa ile adeta insanların yüreklerine dokundu. Tedavi için hastaneye getirilen Önder S.’nin bulunduğu ambulansı takip eden köpeği, 5 gündür bina önünde de bekliyor. Hastane personeli ve büfe işletmecisi, sahibini bekleyen köpeği besliyor.

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