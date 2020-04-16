Kayseri’de inanılmaz olay! 500 metrelik viyadükten atladı, hayatını kaybetti
Kayseri’de 27 yaşındaki Mustafa A. isimli genç, 500 metre yükseklikteki viyadükten atlayarak yaşamına son verdi. Oğlunun ölüm haberi üzerine gelen anne Ayşe A., gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, sabah Talas ilçesini Malatya karayoluna bağlayan Derevenk Viyadüğü'nde meydana geldi. Elektronik malzeme tamirciliği yapan Mustafa A, annesi ve eşine "Ben hastaneye gidiyorum" diyerek çıktı.
KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI
Mustafa A., 38 ZA 502 plakalı hafif ticari aracı ile viyadük üzerinde durdu. Mustafa A, viyadük korkuluklarına çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Kayaklıklara düşen Mustafa A., hayatını kaybetti.
ANNESİ YIKILDI
Mustafa A.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Oğlunun ölüm haberi üzerine gelen anne Ayşe A., gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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