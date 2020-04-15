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Vatandaşlardan seferleri azaltan İBB'ye sert tepki: Evimize gidemiyoruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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CHP'Lİ İBB VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI!

koronavirüs salgını ile mücadele ederken ’li yönetiminin uyguladığı skandal yöntemler, ’da yaşayan vatandaşları adeta çileden çıkardı. Otobüsün önüne geçen yolcular, neden otobüs çıkarılmadığını soruyor. Bir diğer vatandaş ise “Evimize gidemiyoruz” diye isyan etti.

Koronavirüsü salgını sonrası tarafından 'daki toplu ulaşımda sefer sayısı azaltılmıştı. Otobüs ve metrobüslerin büyük bölümü de garajlara çekilmişti. Bununla ilgili kalabalık otobüs, metro ve metrobüs görüntüleri ortaya çıkmıştı.

HALK MAĞDUR OLMUŞTU

, otobüslerinin sefer sayısını azaltınca halk mağdur olmuştu. Koronavirüs sonrası işine gitmek zorunda kalan İstanbullunun çilesi hâlâ devam ediyor.

Vatandaşlardan seferleri azaltan İBB'ye sert tepki: Evimize gidemiyoruz VATANDAŞLARDAN SEFERLERİ AZALTAN İBB'YE SERT TEPKİ: EVİMİZE GİDEMİYORUZ

OTOBÜSÜN ÖNÜNE GEÇTİLER

Kadıköy-Yenidoğan'da yaşanan bir olay buna örnek. Durakta bekleyen İstanbullu, otobüslerin hiçbirisinin kendilerini almadığı söyleyerek isyan ediyor. 19 E Kadıköy-Yenidoğan Hattı otobüsü durağa geldiğinde bir vatandaş otobüsün önüne geçip otobüsü durdurmaya çalışıyor.

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ŞOFÖRE İSYAN ETTİLER

Bir vatandaş ise durakta yaşanan olayı cep telefonuyla çekip sosyal medyada yayınladı. Kadıköy-Yenidoğan'da yaşanan olayda otobüsün önüne geçen bir İstanbullu, neden otobüs çıkarılmadığını soruyor:

"Otobüslerin hiçbirisi bizi almıyor. Biz arıyoruz cevap vermiyorlar" diyor. Şoföre ise "Söyleyeceksiniz o zaman!" diyor. Otobüs şoförü ise "Söylüyoruz abi, ama 'Yetmiyor' deyip ona göre çıkarmıyorlar" cevabını veriyor.

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"EVE GİDEMİYORUZ" İSYANI

Vatandaş "Otobüsü ona göre çıkarsınlar. Burada insanlar mağdur, Emes Sanayi Sitesi A kapısı, Yenidoğan, insanlar burada evine gidemiyor" diye tepki gösterdi. Diğer bir vatandaş ise "Evimize gidemiyoruz" diye isyan ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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