Vatandaşlardan seferleri azaltan İBB'ye sert tepki: Evimize gidemiyoruz
Türkiye koronavirüs salgını ile mücadele ederken CHP’li İBB yönetiminin uyguladığı skandal yöntemler, İstanbul’da yaşayan vatandaşları adeta çileden çıkardı. Otobüsün önüne geçen yolcular, neden otobüs çıkarılmadığını soruyor. Bir diğer vatandaş ise “Evimize gidemiyoruz” diye isyan etti.
Koronavirüsü salgını sonrası İBB tarafından İstanbul'daki toplu ulaşımda sefer sayısı azaltılmıştı. Otobüs ve metrobüslerin büyük bölümü de garajlara çekilmişti. Bununla ilgili kalabalık otobüs, metro ve metrobüs görüntüleri ortaya çıkmıştı.
HALK MAĞDUR OLMUŞTU
Ekrem İmamoğlu, İETT otobüslerinin sefer sayısını azaltınca halk mağdur olmuştu. Koronavirüs sonrası işine gitmek zorunda kalan İstanbullunun çilesi hâlâ devam ediyor.
OTOBÜSÜN ÖNÜNE GEÇTİLER
Kadıköy-Yenidoğan'da yaşanan bir olay buna örnek. Durakta bekleyen İstanbullu, otobüslerin hiçbirisinin kendilerini almadığı söyleyerek isyan ediyor. 19 E Kadıköy-Yenidoğan Hattı otobüsü durağa geldiğinde bir vatandaş otobüsün önüne geçip otobüsü durdurmaya çalışıyor.
ŞOFÖRE İSYAN ETTİLER
Bir vatandaş ise durakta yaşanan olayı cep telefonuyla çekip sosyal medyada yayınladı. Kadıköy-Yenidoğan'da yaşanan olayda otobüsün önüne geçen bir İstanbullu, neden otobüs çıkarılmadığını soruyor:
"Otobüslerin hiçbirisi bizi almıyor. Biz arıyoruz cevap vermiyorlar" diyor. Şoföre ise "Söyleyeceksiniz o zaman!" diyor. Otobüs şoförü ise "Söylüyoruz abi, ama 'Yetmiyor' deyip ona göre çıkarmıyorlar" cevabını veriyor.
"EVE GİDEMİYORUZ" İSYANI
Vatandaş "Otobüsü ona göre çıkarsınlar. Burada insanlar mağdur, Emes Sanayi Sitesi A kapısı, Yenidoğan, insanlar burada evine gidemiyor" diye tepki gösterdi. Diğer bir vatandaş ise "Evimize gidemiyoruz" diye isyan ediyor.
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