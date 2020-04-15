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Düzce’de kümeste çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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FECİ YANGIN! 12 BİN TAVUK...

’nin Gümüşova ilçesinde, tavuk kümesinde elektrik arızası nedeniyle çıkan yangında, 12 bin tavuk telef oldu. Yaklaşık 1 milyon liralık maddi zarar meydana geldiği bildirilirken, soruşturma başlatıldı.

Gümüşova'ya bağlı Adaköy Köyü'nde, Levent Köroğlu'na ait tavuk kümesinde, elektrik tesisatı nedeniyle çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine gelen Gümaşova, Çilimli, Cumayeri ve itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

12 BİN TAVUK TELEF OLDU

Yangında kümeste bulunan 12 bin yumurta tavuğu yanarak, telef oldu. Yaklaşık 1 milyon liralık maddi zarar meydana geldi��i bildirilirken, soruşturma başlatıldı.

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