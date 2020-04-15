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Son dakika: Antalya'da korkutan deprem! 15 Nisan son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM!

'nın Korkuteli ilçesinde saat 23.46'da 3.4 şiddetinde bir meydana geldi. Deprem , ve illerinde de hissedildi. İşte 'da gerçekleşen son depremler...

'nın Korkuteli ilçesinde saat 23.46'da 3.4 şiddetinde bir meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın son depremler listesine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saat 23.46'da 3.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.

Yerin 96.79 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem , ve illerinde de hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER
2020.04.14 23:46:01 37.1327 30.2458 96.3 -.- 3.1 3.1 KUCUKKOY-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2020.04.14 23:21:14 38.8257 25.8440 8.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.04.14 23:11:21 38.3737 38.8600 10.9 -.- 2.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel

2020.04.14 22:57:59 38.4278 38.9672 17.6 -.- 1.6 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.14 22:39:10 39.9908 42.5743 5.4 -.- 2.6 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.04.14 22:36:56 39.9953 42.5468 5.0 -.- 1.9 -.- YESILYURT-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2020.04.14 22:31:39 39.7870 42.1493 5.0 -.- 1.7 -.- TURNAGOL-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel

2020.04.14 22:14:25 40.0237 42.5883 5.0 -.- 1.8 -.- BALIKLI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.04.14 21:51:47 40.6990 34.7002 19.0 -.- 2.0 -.- ESKIKOY-(CORUM) İlksel

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