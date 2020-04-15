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Son dakika: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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AKDENİZ'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika haberleri.. Akdeniz'de meydana gelen depremin 4 büyüklüğünde olduğu açıklandı. AFAD'ın açıklamasına göre; Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde meydana geldi.

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de Yayladağı açıklarında 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 27,45 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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