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Diyarbakır'da markete EYP'li saldırı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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DİYARBAKIR'DA MARKETE EYP'Lİ SALDIRI

'da, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bir markete el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası yangın çıkarken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

'da, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bir markete el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası yangın çıkarken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

MARKETTE YANGIN ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesindeki Melikahmet Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Marketin açık olduğu sırada içeri giren kimliği belirsiz 2 kişinin bıraktığı EYP infilak etti.

Patlamanın etkisiyle markette yangın çıkarken, saldırganlar ise ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri marketteki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı saldırının ardından polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

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