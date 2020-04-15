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Çanakkale’de duygu dolu anlar! Dede, kızı ve torunu coronavirüsü yenip taburcu oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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TABURCU OLAN İSİMLERDEN DUYGU DOLU SÖZLER!

’nin dört bir yanından iyi haberler gelmeye devam ediyor. ’nin Çan ilçesinde çok ilginç bir taburcu anı yaşandı. Dede, kızı ve torunu yani 3 nesil koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştu. Koah ve hipertansiyon hastası 63 yaşındaki , "Burada biz acıyı gördük, hastalığı gördük. İnsanlardan yardımı gördük. Doktorlarımızdan ve sağlıkçılarımızdan Allah razı olsun. Allah onların ayağına taş gözüne yaş değdirmesin." sözleriyle duygulandırdı.

'nin koronavirüse karşı verdiği mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlığına kavuşan hastalar her geçen gün artarken umutlarda yeşeriyor. 'de yine vatandaşların moralini yükselten bir taburcu yaşandı. Dede, kızı ve torunu yani 3 nesil koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştu.

Çanakkale’de duygu dolu anlar! Dede, kızı ve torunu coronavirüsü yenip taburcu oldu ÇANAKKALE’DE DUYGU DOLU ANLAR! DEDE, KIZI VE TORUNU CORONAVİRÜSÜ YENİP TABURCU OLDU

VİRÜSE MEYDAN OKUDULAR

Yine iki gün önce Çan Pandemi Devlet Hastanesi'nde hipertansiyon ve diyabet hastası 92 yaşında bir kadın ölümcül virüsü yenerek taburcu olmuştu. Bugün de aynı aileden 3 kişi dede, kızı ve torunu koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştu.

ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİLER

Hipertansiyon ve demans hastası 87 yaşında , hipertansiyon ve koah hastası 63 yaşındaki kızı ve hipertansiyon hastası 39 yaşında torunu Mehmet Uslu alkışlar içerisinde taburcu edildi.

-DUYGULANDIRAN SÖZLER-

Mehmet Uslu, "Yaşadığımız tabi çok kolay bir şey değildi. Hastaneye 4 kişi girdik ama 3 kişi çıkıyoruz babamı kaybettik. Hüzünlüyüz tabi… Ama sağlık çalışanlarının gayretiyle sağlımıza kavuştuk." derken anne Zahide Uslu, "Burada biz acıyı gördük, hastalığı gördük. İnsanlardan yardımı gördük. Doktorlarımızdan ve sağlıkçılarımızdan Allah razı olsun. Allah onların ayağına taş gözüne yaş değdirmesin." diye konuştu.

Mehmet Ertürk ise "1933 doğumluyum. 10 gün kaldık hastanede… Burada bize çok güzel baktılar. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun ve sağlık versin" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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