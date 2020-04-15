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15.04.2020

Son dakika haberi... Filyasyon çalışması ne demek? Filyasyon çalışmalar nasıl yapılıyor? İşte görünmez düşman koronavirüs ile mücadelede perde arkasındaki kahramanlar |Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı filyasyon çalışması ne demek? Filyasyon çalışmasının koronavirüsle (Covid-19) mücadele de etkisi ne? Filyasyon çalışması nasıl yapılıyor? Koronavirüsle mücadele için Türkiye’de nasıl uygulanıyor? Tüm bu soruların yanıtını filyasyon ekibinde yer alan Dr. Fatih Gürpınar, A Haber canlı yayınında yanıtladı. İşte görünmez düşman koronavirüs ile mücadelede perde arkasındaki kahramanlar: Filyasyon ekipleri...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı filyasyon çalışması ne demek? Filyasyon çalışmasının koronavirüsle (Covid-19) mücadele de etkisi ne? Filyasyon çalışması nasıl yapılıyor? Koronavirüsle mücadele için Türkiye'de nasıl uygulanıyor? Tüm bu soruların yanıtını filyasyon ekibinde yer alan Dr. Fatih Gürpınar, A Haber canlı yayınında yanıtladı. İşte görünmez düşman koronavir��s ile mücadelede perde arkasındaki kahramanlar: Filyasyon ekipleri..

HASTALIĞIN YAYILMASINI ÖNLÜYORUZ

Filyasyon çalışmasının tanımını canlı yayında yapan Gürpınar, "Bunun sırrı görünmez kahraman olan filyasyon ekipleridir. Niçin? Çünkü dünyada şunu gördük insanlar sadece hastalığı tedavi etmeye çalışıyorlar. Hastalığı tedavi etmeye çalıştıkça ne oluyor? Hastalıklar artarak devam ediyor hastanelerde yer kalmıyor yoğun bakımlarda yer kalmıyor. Ama görünmez kahramanlar dediğimiz filyasyon ekipleri ve bunların takiplerini sürdüren aile hekimleri bu konuda hastalığın yayılmasını önlüyoruz. Yayılmasını önlediğimiz anda da zaten hastalığımızın vaka artış hızları azalacaktır ve geriye dönmesi anca birinci basamağın kuvvetli bir şekilde bulaşıcı hastalıkların üzerinde yayılmasını engellemesin sonucu ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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