Son dakika: Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nde verdiği bilgiye göre Ankara Kızılcahamam'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara Kızılcahamam'da derinliği 7.5 KM olan bir deprem meydana geldi. Depremin saati 22.46 olarak açıklandı.