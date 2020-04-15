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Son dakika: Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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ANKARA'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nde verdiği bilgiye göre  Kızılcahamam'da 3.2 büyüklüğünde  meydana geldi.

Kızılcahamam'da derinliği 7.5 KM olan bir meydana geldi. Depremin saati 22.46 olarak açıklandı.

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