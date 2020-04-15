Van'da meydana gelen deprem Bitlis ve Şırnak'ta da hissedildi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Van'da 3,5 şiddetinde depremin meydana geldiğini açıkladı. Van'daki depremin Bitlis ve Şırnak'ta da hissedildiği belirtildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van Gevaş'ta saat 20.27'de 3.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.
Yerin 13.38 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bitlis ve Şırnak'ta da hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
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