Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için sağanak uyarısı | 15 Nisan 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeybatısı ile Konya, Karaman, Niğde, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 17°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu