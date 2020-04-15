Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için sağanak uyarısı | 15 Nisan 2020 hava durumu
15 Nisan 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Nisan 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeybatısı ile Konya, Karaman, Niğde, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
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