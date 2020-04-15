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Prof. Dr. Ülkü Azrak, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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EFSANE HOCA KORONAYA YENİK DÜŞTÜ!

Siyasal Bilgiler Fakültesinin eski dekanlarından, 'de idare hukukunun en yetkin isimlerinden Prof. Dr. Ali , koronavirüse yenik düştü ve hayata veda etti.

Prof. Dr. 'ın vefat haberi, Üniversitesinin Twitter hesabından duyuruldu. Açıklamada, " Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Azrak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Fakültemiz emekli öğretim üyelerinden, 1995-98 arasında fakültemiz dekanlığını yürütmüş Prof. Dr. Ülkü Azrak'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Kovid-19 pandemisi nedeniyle vefat eden değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve üniversitemiz camiasına baş sağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ÜLKÜ AZRAK'IN ÖZ GEÇMİŞİ

'nin en yetkin idare hukukçularından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Ülkü Azrak, 1933 yılında İstanbul'da doğdu. Vefa Lisesi'nin ardından 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Azrak, aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku kürsüsünde doçent olarak göreve başladı.

DEKANLIK GÖREVİNİ ÜSTLENDİ

Azrak, 1979 yılında, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer aldı. Azrak, 1982 yılında profesör oldu ve 1995-1998 yılları arasında fakültenin dekanlığını yaptı. 1998-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi görevlerini yürüten Azrak, 1999 yılında hem Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü hem Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı hem de Senato üyeliği görevlerinden dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü 'na tepki göstererek istifa etti, 2000 yılında yaş haddinden emekli olup öğretim üyeliği yapmaya başladı. 2009 yılında buradan ayrılıp tekrar İstanbul Üniversitesine dönen Ülkü Azrak, 2001-2005 yıllarında üyeliği görevinde bulundu.

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