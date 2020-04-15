Instagram’da önce ‘cinler rahatsız ediyor’ tuzağı sonra da ‘aşk’ şantajı
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yaşayan Hanife K. isimli kadın sosyal medya üzerinden tanıştığı Harun Arıcı’nın tuzağına düştü. Hanife K.’yı “Seni cinler rahatsız ediyor.” diye kandıran adam sonra da şantaj yaptı.
İstanbul Bakırköy'de yaşayan Hanife K., 2018'de Instagram üzerinden Harun Arıcı ile tanıştı. Arıcı, Hanife K.'ye cinler tarafından rahatsız edildiğini tespit ettiğini ama kendisinin tedavi edebileceğini söyledi.
ZİYNET EŞYALARINI VE PARASINI VERDİ
Samimiyetlerini ilerleten ikili bir süre sonra yüz yüze görüştü. Hanife K. kendisini bir iş adamı olarak tanıtan Arıcı'ya borç olarak 1 adet bilezik, 2 adet çeyrek altın, 1 adet küpe, 1 adet altından harfli kolyeden oluşan ziynet eşyaları ile birlikte 820 dolar ve 5 euro verdi.
ŞANTAJLAR BAŞLADI
Hanife K.'yi telefondan ekleyen engelleyen Arıcı, daha sonra da 2 bin TL daha vermesi halinde borcu ödeyeceğini söyledi. Arıcı, istediği paranın verilmemesi halinde Hanife K.'nin ailesini arayacağını ve aşk yaşadıklarını söyleyeceğini belirterek şantaj yapmaya başladı.
TEHDİT MESAJLARI ATTI
Arıcı, Hanife K.'ye "Pazartesi son gün. Şaka demiyorum ciddiyim. Parayı hazırla, 2000 TL" şeklinde tehdit mesajları attı. Hanife K., farklı tarihlerde 4 bin 500 TL daha para daha ödemek zorunda kaldı.
POLİSE BAŞVURDU! 10 YIL HAPİS YOLU...
Şantajların ardı arkası kesilmeyince Hanife K., polise şikayette bulundu. Harun Arıcı hakkında 'şantaj ve dolandırıcılık' suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cinci şarlatan Harun Arıcı'nın daha önceden de dolandırıcılık suçlarından hakkında devam eden davalar olduğu ortaya çıktı.
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