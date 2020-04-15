Rize’nin Kalkandere ilçesi coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Rize’de koronavirüs önlemleri kapsamında Kalkandere ilçe merkezi karantinaya alındı İlçe giriş ve çıkışları ulaşıma kapatılırken, vatandaşların büyük bölümü evlerine kapandı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalkandere ilçe merkezinde karantina uygulamasına karar verildi. Karar, bu sabah saat 08.00'de uygulamaya konuldu.
GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Polis ve jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak önlem aldı. İlçede temel tüketim ihtiyaçlarına göre ekmek fırınları, eczaneler ve marketler hizmet vermeyi sürdürdü. Belediye hoparlörlerinden anonslarla halkın bilgilendirildiği ilçede, sosyal izolasyon kurallarına uyulması istendi.
EVLERİNİN ÖNÜNDE BAĞ-BAHÇE İŞLERİNE KOYULDULAR
Karantinanın ilk gününde vatandaşların büyük bir bölümü dışarı çıkmazken, bazıları ise evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yaptı. Tarlalarını kazanlar, lahana, mısır ve diğer sebzeleri ekti. Evde kalan vatandaşlar da pencerelerden sokakları izledi.
"KURALLARA UYACAĞIZ"
Tarlasını kazan Hüseyin Türk "Yapacak bir şey yok, evimizde duracağız, karantina kurallarına uyarak zamanımızı geçireceğiz. Biraz bağ bahçede biraz evin içerisinde bu süreyi tamamlayacağız ve karantina bitmesi için haber bekleyeceğiz. Komşuluk ilişkilerimiz tabii ki devam ediyor ama uzaktan uzağa telefonla devam edecek" dedi.
"HERKES DAHA DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLSUN"
Ev işleriyle ile zaman geçiren Katibe Türkyılmaz da, "Ev işleriyle bahçe işleri ile uğraşarak bu karantina sürecini geçireceğiz. Karantina bence tabii ki iyi bir şey, herkes daha dikkatli ve tedbirli olsun, mesafesini korusun, sağlıklı günlere ulaşalım. Komşularımızla bile görüşmüyoruz. Uzaktan uzağa balkondan balkona hal hatır soruyoruz" diye konuştu.
SÜRECİ NASIL GEÇİRECEK?
Zafer Türkyılmaz ise "Çay fideleri hazırlıyorum, biraz bahçe işleri ev tamiratları derken bu süreci bu şekilde geçirmeyi planlıyorum, hiçbir şey yapılmadan da durulmuyor" ifadelerini kullandı.
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