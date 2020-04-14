Mersin’de arkadaş kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralı 2 kişi devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. N.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Şehitkerim Mahallesi Ulu Cami önünde meydana gelen olayda, N.H ile M. V. iddiaya göre birlikte alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, M.V. cebindeki bıçakla N.H.'yi göğsünden bıçakladı.

ELİNDEN YARALANDI

2 arkadaş arasındaki kavgayı ayırmaya çalışmak isteyen diğer arkadaşları O.K. ise, bıçağı almak istedi. Bu sırada M.V'da elinden yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı 2 kişi devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. N.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.