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Mersin’de arkadaş kavgasında kan aktı: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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ARKADAŞ KAVGASINDA KAN AKTI!

'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. 2 kişi devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. N.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Şehitkerim Mahallesi Ulu Cami önünde meydana gelen olayda, N.H ile M. V. iddiaya göre birlikte alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, M.V. cebindeki bıçakla N.H.'yi göğsünden bıçakladı.

ELİNDEN YARALANDI

2 arasındaki kavgayı ayırmaya çalışmak isteyen diğer arkadaşları O.K. ise, bıçağı almak istedi. Bu sırada M.V'da elinden yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

2 kişi devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. N.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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