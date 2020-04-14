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Suudi Arabistan'dan getirilen 328 Türk Malatya'da yurda yerleştirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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328 TÜRK MALATYA'DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

2 uçakla 'dan Türkiye'ye getirilen 328 Türk vatandaşı, 'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi...

Yeni tip tedbirleri kapsamında, 'dan yurda getirilen 328 Türk vatandaşı, 'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

2 UÇAKLA MALATYA'YA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 328 kişi, Suudi Arabistan'dan kalkan 2 uçakla Malatya Havalimanı'na getirildi.

Türk vatandaşları, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Battalgazi Yurdu'na yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Malatya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

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