Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi şehirler arası yolcu otobüsüne bindi
Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi, tüm tedbirleri çiğneyerek Van'a gitmek için yolcu otobüsüne bindi. Gelen bir ihbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri otobüsü Erzincan'da durdurarak 4 kişiyi hastaneye götürdü.
İstanbul'dan Van'a gelirken ihbar üzerine Erzincan'da durdurulan otobüste yeni tip koronavirüs testleri pozitif olan 4 yolcu indirilerek hastaneye sevk edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığı, yapılan ihbarların da değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, İstanbul'dan Van'a gelirken içinde 4 koronavirüslü hastanın bulunduğu ihbarı yapılan otobüsün, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle Erzincan'da durdurulduğu belirtildi. Otobüsten indirilen 4 koronavirüslü yolcunun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
OTOBÜSTEN UZMAN EKİPLER İNDİRDİ
Valiliğin, yapılan ihbar üzerine harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İhbarın hemen ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgi vermesi üzerine, otobüsün geçtiği güzergahtaki illerde tedbir alındı. Erzincan il sınırları içinde polis tarafından durdurulan otobüsten, uzman ekipler tarafından indirilen ve koronavirüs testleri pozitif olan 4 vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Koronavirüs taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya ayrıca idari para cezası da kesildi. Buradan güvenlik güçlerinin eşliğinde yola devam eden otobüs, 15 yolcusu ile Van'a geldi. Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşılanan otobüsteki yolcuların ilk sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, 7 yolcu polis gözetiminde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderildi. Van'da ikamet eden diğer 8 vatandaş ise tutanak imzalatılarak polisler tarafından evlerine bırakılarak, karantinaya alındı."
Van'da koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında evinde gözetim altında tutulanların sayısının 20 bini aştığına yer verilen açıklamada, Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesinin Tellikaya ve Çemik mezralarındaki karantinanın sonlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise yaptığı açıklamada, İstanbul'un Başakşehir ilçesinden Ağrı üzerinden Van'a gitmek üzere Erzincan'a gelen otobüsün kentteki yol kontrolünde durdurulduğunu ifade etti.
TESTLERİ POZİTİF ÇIKAN YOLCULARA SUÇ DUYURUSU
2 şoför, 1 muavini olan otobüsün 21 yolcusundan 4'ünün yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif olduğunun anlaşıldığını belirten Arslantaş, şunları kaydetti:
"Testleri pozitif çıkan 4 yolcu Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı, diğer yolcuların emniyet güçleri kontrolünde Van'a doğru yoluna devam etmesine izin verilmiştir. Araç İstanbul'dan ilimize gelene kadar diğer yolcularında pozitif kişilerle teması göz önünde bulundurularak ilgili valiliğe bu kişilerin de 14 gün süreyle gözetim altına alınması için yazı yazılmıştır."
Vali Arslantaş, kentte Kovid-19 tedbirlerini sıkı şekilde uyguladıklarını da vurgulayarak, "Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için otobüsten indirilip Erzincan'da tedavi altına alınan 4 kişi hakkında 'toplum sağlığını tehlikeye attıkları' için savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve her birine kişi başı 3 bin 150 lira idari ceza uygulandı." bilgisini de paylaştı.
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