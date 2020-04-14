Son dakika: İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı
Son dakika haberine göre İzmit'in Cedit Mahallesinde koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin yaşadığı 3 katlı bina, tedbir amacıyla karantinaya alındı.
İzmit Cedit Mahallesi Alp Sokak'ta yaşayan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hastanın evinin bulunduğu 3 katlı binanın karantinaya alınmasına karar verdi.
Binanın giriş kapısına, İzmit Kaymakamlığı tarafından, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince izolasyona alınmıştır" yazısı asıldı.
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