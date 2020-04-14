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Şanlıurfa’da yenge katili firari kardeşler, 5 yıl sonra yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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YENGE KATİLİ FİRARİ KARDEŞLER YAKALANDI!

’da 2015 yılında 35 yaşındaki , eşi ve 2 kayınbiraderinin tüfekli saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili Ahmet Korkmaz tutuklanırken, firari 2 kardeşi de 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı.

Siverek'in Hayriye Mahallesi'nde , 7 Mart 2015'te çocuklarını okuldan almak için evden çıktıktan sonra sokak ortasında eşi Ahmet ve kayınbiraderleri Mahsun ile 'ın tüfekli saldırısına uğradı.

7 ÇOCUK ANNESİ CAN VERDİ

Korkmaz kardeşlerin tüfeklerle açtığı ateş sonucu 7 çocuk annesi Ceylan Korkmaz yaşamını yitirdi. Olayın ardından , gözaltına alınırken, 2 kardeşi ise kaçtı. Sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf eden Korkmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVDE SAKLANDIĞI BİLGİSİ GELDİ

ardından firar eden Mahsun ve Hakan Korkmaz'in yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Bu sabah Korkmaz kardeşlerin ilçedeki evde gizlendiği bilgisine ulaşıldı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 kardeşi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun ve Hakan Korkmaz kardeşler, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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