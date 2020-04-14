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Şehit babasından kampanyaya destek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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ŞEHİT BABASINDAN KAMPANYAYA DESTEK

2015 yılında Dağlıca'da şehit düşen Düzceli şehidimiz 'nın babası Başkan tarafından başlatılan milli dayanışma kampanyasına destek verdi.

Başkan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek bu kez şehit babasından geldi. 2015 yılında 'nin Dağlıca bölgesinde 'lı teröristlerce şehit edilen 'nın babası , Bize Bize Yeteriz kampanyasına oğlundan kalan maaşıyla destek verdi. Ekipler tarafından bankaya yatırılan bağış sonrası makbuz yine ekipler aracılığıyla şehit babası Cemalettin Aksarı'ya teslim edildi.

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