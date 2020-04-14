İzmir’de doktor coronavirüsten öldü, eczacı eşi tedavi altında

İzmir’de doktorluk yapan Nihat Dayanıklı, koronavirüs nedeniyle yaşama veda ederken eczacı olan eşi Sibel Gültekin Dayanıklı’nın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Uzun yıllar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan Op. Dr. Nihat Dayanıklı, Corona Virüsüne yenik düştü.

EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Nihat Dayanıklı'nın 3 haftadır Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilirken, eşi eczacı Sibel Gültekin Dayanıklı'nın ise aynı hastanede Corona Virüs tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

SAĞLIK CAMİASINI ÜZDÜ

2 çocuk sahibi olan Dayanıklı'nın vefatı sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu.