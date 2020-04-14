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İzmir’de doktor coronavirüsten öldü, eczacı eşi tedavi altında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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DOKTOR KORONADAN ÖLDÜ, ECZACI EŞİ İSE...

’de doktorluk yapan , nedeniyle yaşama veda ederken eczacı olan eşi ’nın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Uzun yıllar 'nde Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan Op. Dr. , Virüsüne yenik düştü.

EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Nihat Dayanıklı'nın 3 haftadır Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilirken, eşi eczacı 'nın ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

SAĞLIK CAMİASINI ÜZDÜ

2 çocuk sahibi olan Dayanıklı'nın vefatı sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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