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Şanlıurfa’da pencere kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 10 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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PENCERE YÜZÜNDEN ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ!

’da, akraba 2 aile arasında, yapımı devam eden evin penceresinin bitişikteki eve dönük olduğu gerekçesiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Jandarmanın havaya ateş açarak ayırdığı ve 10 kişinin yaralandığı kavgaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kavakbaşı Mahallesi'nde geçen hafta yaşanan kavga, iddiaya göre yapımı devam eden evin penceresinin, komşu eve dönük olması nedeniyle çıktı. Akraba olan 2 aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine, taş ve sopa ile saldırdı.

Şanlıurfa’da pencere kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 10 yaralı ŞANLIURFA’DA PENCERE KAVGASINDA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 10 YARALI

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, uyarılara rağmen devam eden kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

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