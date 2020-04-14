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Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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GÖKÇEADA'YA TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

'nin ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Alınan kararın şimdilik sadece 'ı kapsadığı belirtildi.

'nin ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada, " 2020 Çarşamba Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kapatepe-Gökçeada hattındaki iptal nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında; pazartesi, çarşamba ve cuma uygulanan; Eceabat'tan saat 09.00 ve 19.00 seferleri, Çanakkale'den ise saat 18.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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