Antalya’da bir genç, uyuşturucu almasına izin vermeyen babasını bıçakladı

Antalya’da 25 yaşındaki Cengiz B. isimli genç, uyuşturucu almasına izin vermeyen 60 yaşındaki babası Sinan B.'yi, karnından bıçakla yaraladı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sinan B., özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis, Cengiz B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Uyuşturucu almak için bir arkadaşı ile görüşen Cengiz B. ile babası Sinan B. arasında tartışma çıktı.

BABASINI BIÇAKLADI

Sinan B., oğluna izin vermeyince tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Cengiz B., babasını sol karın boşluğundan bıçakla yaralayıp kaçtı.

KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Kanlar içinde kalan Sinan B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sinan B., özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis, Cengiz B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.