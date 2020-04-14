ABD’de inanılmaz olay! Eşini öldürüp coronavirüs süsü verdi
Florida’nın Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan David Anthony, eşi Gretchen’ın koronavirüsten öldüğünü belirtti. Ancak olayla ilgili yapılan soruşturmada ölüm nedeninin cinayet oldu��u tespit edildi.
Koronavairüs salgında merkez üssü haline gelen ABD Florida'nın Jupiter kentinde yaşanan cinayeti konuşuyor. ABD'nin Florida eyaletine bağlı Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan David Anthony, eşi Gretchen'ın (51) koronavirüsten öldüğünü iddia ederken, yapılan soruşturmada ölüm nedeninin cinayet olduğu ortaya çıktı.
KORONA SÜSÜ VERDİ
Gretchen'in arkadaşları, kadından gelen tutarsız mesajlardan şüphelenince polise başvurdu. Gretchan, Anthony'nin arkadaşlarına gönderdiği "koronavirüs olduğunu belirten" yazılı mesajları inceleyen polis, kadının herhangi bir sağlık kuruluşunda kaydını bulamadığını ortaya çıkardı.
KOCASI MESAJ ÇEKMİŞ
Soruşturma başlatan polis, bahsi geçen yazılı mesajları incelemesinin ardından mesajların kadının kocası David tarafından gönderildiğini belirledi.
CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın koronavirüs salgını ölümünden olmadığını ve eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Eşini öldürmekle suçlanan katil zanlısı David Anthony ise New Mexico'da gözaltında tutuluyor.
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