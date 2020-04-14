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ABD’de inanılmaz olay! Eşini öldürüp coronavirüs süsü verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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EŞİNİ ÖLDÜRÜP KORONA SÜSÜ VERDİ

’nın Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan , eşi ’ın koronavirüsten öldüğünü belirtti. Ancak olayla ilgili yapılan soruşturmada ölüm nedeninin oldu��u tespit edildi.

Koronavairüs salgında merkez üssü haline gelen 'nın Jupiter kentinde yaşanan cinayeti konuşuyor. ABD'nin Florida eyaletine bağlı Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan , eşi 'ın (51) koronavirüsten öldüğünü iddia ederken, yapılan soruşturmada ölüm nedeninin olduğu ortaya çıktı.

KORONA SÜSÜ VERDİ

Gretchen'in arkadaşları, kadından gelen tutarsız mesajlardan şüphelenince polise başvurdu. Gretchan, Anthony'nin arkadaşlarına gönderdiği " olduğunu belirten" yazılı mesajları inceleyen polis, kadının herhangi bir sağlık kuruluşunda kaydını bulamadığını ortaya çıkardı.

KOCASI MESAJ ÇEKMİŞ

Soruşturma başlatan polis, bahsi geçen yazılı mesajları incelemesinin ardından mesajların kadının kocası David tarafından gönderildiğini belirledi.

CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın koronavirüs salgını ölümünden olmadığını ve eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Eşini öldürmekle suçlanan katil zanlısı David Anthony ise 'da gözaltında tutuluyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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