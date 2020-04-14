Burdur’da pazara girmek isteyen vatandaşlar, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu

Burdur'da, salı günleri kurulan halk pazarına girişte koronavirüs tedbirleri uygulandı. Ekipler, vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar girişinde yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu.

Burdur'da, Uzay Çatı altında salı günleri kurulan halk pazarının etrafı Corona Virüsü tedbirleri kapsamında polis bariyerleriyle çevrildi ve pazara alışveri�� için gelenler, giriş için tek kapıya yönlendirildi.

DEZENFEKSİYON TÜNELİNDEN GEÇTİLER

Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri alındı. Ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarmasına rağmen zaman zaman vatandaşlar kuralları hiçe saydı.

BAZI VATANDAŞLAR BU DURUMA İSYAN ETTİ

Vatandaşlar, pazara girmek için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlar bu duruma isyan etti. Ekipler, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere belediye ekipleri tarafından maske dağıtıldı.